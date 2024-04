Flamengo volta a atuar acima de 3 mil metros onde perdeu as duas que jogou

O Flamengo volta a jogar nesta quarta-feira a mais de 3 mil metros de altitude. Será o segundo compromisso do time muito acima do nível do mar, já que a estreia foi diante do Millonarios, em Bogotá.

No entanto, a capital colombiana fica a "apenas" 2.625 metros. Isso signifca aproximadamente mil metros a menos do que La Paz, local do jogo diante do Bolívar, que lidera o grupo na Libertadores.

E o restrospecto rubro-negro na elevada altitude, como ocorre com a maioria dos times brasileiros, não é bom. Especialmente na cidade boliviana e contra esse mesmo adversário.