Desejado pelo São Paulo, Zubeldía tem um currículo de expulsões e brigas

Luis Francisco Zubeldía tem 43 anos e virou técnico aos 27, após encerrar precocemente a carreira de jogador. O alvo do São Paulo após a demissão de Thiago Carpini tem oito clubes e seis países no currículo, também caracterizado por brigas e discussões.

Lanús e Racing na Argentina, Barcelona e LDU de Quito no Equador, Santos Laguna no México, Independiente Medellín na Colômbia, Alavés na Espanha e Cerro Porteño no Paraguai. Na segunda passagem pela LDU, ganhou a Copa Sul-americana no ano passado.