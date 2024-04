Pior do que o Flamengo só as afirmações levianas sobre o árbitro, que errou

Cmo o ato do atleticano foi anterior ao safanão nele dado pelo flamenguista, ficaria ali assinalada a infração. Mas ele marcou penalidade máxima. Isso é atitude de quem quer fabricar resultado?

Antes, Alejo Cruz chutou o rosto de Ayrton Lucas, mas ficou só no cartão amarelo. Willian Arão foi expulso contra LDU (Libertadores) e Del Valle (Recopa) duas vezes por lances idênticos atuando pelo Flamengo.

Flamengo ficou pedindo cartão vermelho neste lance de Alejo pra cima de Ayrton Lucas.



Alejo tomou amarelo.



pic.twitter.com/5yJZOjy5Df -- Diário de Torcedor (@DiarioGols) April 14, 2024

Óbvio que o apitador da partida de domingo no Serra Dourada poderia ter expulsadoo atacante uruguaio contratado ao Danubio. Mas apenas o advertiu? Isso é atitude de quem quer fabricar resultado?

O árbitro acertou na expulsão de Alix Vinicius, no pênalti tolo de Léo Pereira, foi tolerante com Alejo, seguiu o auxliar e o VAR na anulação do gol de Baralhas, mas errou pelo rigor na marcação do penal no fim.

Contudo, sua atuação, com decisões polêmicas, entre elas a penalidade máxima contra o Atlético, são discutíveis. Muita gente achou que ela foi bem assinalada, até o que restou da Central do Apito (abaixo).