Sul-americana? Que nada. Adversário do Corinthians poupará 7 jogadores hoje

Argentinos Juniors e Corinthians se enfrentam às 21h30 em La Paternal, casa do time de Buenos Aires. A peleja vale pela Copa Sul-americana. Mas o time local não trata como prioridade o confronto, muito pelo contrário.

Semifinalista da Copa da Liga Argentina, o Bicho, como é conhecido o adversário dos corintianos, terá pela frente o Vélez Sarsfield, um de seus principais rivais. O duelo será domingo, a priori em San Nicolás, a 240 quilômetros de Buenos Aires, mas há temor pelo risco de enfrentamentos entre torcedores no caminho. As opções são as cancha do Independiente, em Avellaneda, e do Lanús.