A farra (dos adversários do Corinthians) não acaba

As limitações são evidentes e o tempo vai mostrando que bravatas e promessas populistas não cabem mais no futebol. O ano começou com uma nova gestão no Corinthians e velhos problemas. Aparentemente amplificados.

Assim, a farra dos adversários não acaba. Basta um empate entre Atlético e São Paulo neste domingo, em Goiânia, para o Corinthians entrar na zona do rebaixamento.

