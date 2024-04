Torcida do Flamengo nas redes sociais está repleta de reclamões sem noção

Mas a evolução em relação ao péssimo ano de 2023 não deveria ser ignorada, ou pelo deveria ser menos notada. A intensa pressão no campo ofensivo, o bom segundo tempo até as substituições e a maneira como o time se empenhou são aspectos positivos.

Pode-se dizer que o primeiro tempo foi razoável, faltaram finalizações; e o segundo bom até as saídas de De La Cruz e Bruno Henrique, destaques do time ao lado de Pedro. Mas aí vieram as queixas contra o fato de terem deixado o campo.

Realmente o Flamengo perdeu rendimento, o que não chega a ser surpreendente. Mas embora o São Paulo tenha descontado (o lance do gol, por sinal, merece críticas e atenção na correção), a melhor chance depois disso foi rubro-negra, com Pulgar em passe de Ígor Jesus.

Contudo, embora seja fácil perceber que os tricolores se lançaram ao ataque, inclusive com substituições ofensivas, o "sufoco" comentado nas redes não existiu. Foi mais um devaneio dos que exigem muito e compreendem pouco o que se passa.

Tite explicou o óbvio na entrevista coletiva. Mais uma vez. Simplesmente não há como manter todos os jogadores atuando por todo o tempo. Cabe a ele administrar minutagem, pois a sequência de compromissos é pesada.

O técnico chegou a dizer que não escalou Arrascaeta e que, obviamentem não gostaria de ter que abrir mão do uruguaio. Mas como manter um atleta jogando todas as partidas? Foi a campo sem ele contra o São Paulo esperando tê-lo mais inteiro diante do Palmeiras.