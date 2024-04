Estudo mostra percentual de cada torcida carioca nos estádios em 2023

O estudo "Economia do Futebol Carioca", da Prefeitura do Rio, se proõe a mostrar a importância do futebol para a economia carioca. Entre as várias informações interessantes em suas 41 páginas, detalha quantos jogos cada um dos grandes clubes fizeram na cidade em 2023 e índices diversos derivados dessas partidas.

Botafogo, Flamengo, Fluminense e Vasco realizaram 126 jogos no Rio durante o ano passado. Pelejas pelo Campeonato Carioca, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Taça Libertadores da América, Copa Sul-Americana e Recopa Sul-Americana. Maracanã, Engenhão e São Januário receberam público total de 4,5 milhões de torcedores, média de 37.200. A arrecadação com ingressos foi de R$ 294,6 milhões.

O Flamengo disputou 33 jogos no Rio de Janeiro em 2023, levando ao Maracanã 1,8 milhão de torcedores, o equivalente a 40,1% do total. Média de 55.100 pessoas por cotejo. O Fluminense realizou 36, atraindo 1,4 milhão de torcedores (30,3%), com 38.200 torcedores por peleja. Em 26 jogos, o Vasco levou 581.000 (12,5%) às arquibancadas, média de 26.400, enquanto o Botafogo, em 31 aparições, atraiu 759.000 (16,7%), média de 24.500.