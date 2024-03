Casos Robinho e Daniel Alves precisam ser educativos para futuros jogadores

A rápida ascensão financeiro-social de atletas que viram estrelas os joga rapidamente num universo novo que os faz pensar serem seres que podem tudo. Não podem, obviamente. E os casos de Daniel Alves e Robinho sinalizam uma mudança mais do que relevante, histórica.

As punições na Espanha e Itália, essa estendida ao Brasil, fazem com que neste momento os dois estejam atrás das grades. Sentenças que os reposicionam na esfera dos seres humanos, não dos astros intocáveis. Como serão os futuros jogadores famosos e paparicados, todos com uma lição a aprender.