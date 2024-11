A intimidação antes da reunião do impeachment no Corinthians

Não bastasse a nota criminosa da Gaviões da Fiel, com ameaça implícita aos conselheiros que participarem da assembleia que pode resultar no afastamento de Augusto Melo da presidência do Corinthians, conselheiros estão recebendo, nesta quarta-feira, dois tipos de telefonemas.

Primeiramente, da sala do presidente, convidando para um café antes da assembleia, o que faz parte da vida política.

Mas, em seguida, sem número que possa ser identificado, outra ligação com ameaças caso o impedimento prevaleça.