Daqui a pouco, o lançamento de Crônicas Eternas do Futebol

O projeto é uma realização do coletivo internacional A Ponte Invisível, com participação das editoras Les Mots Mobiles (França, Bélgica e Canadá), The Invisible Bridge (EUA e Inglaterra), Andantes (Espanha e América Latina) e Oca (Brasil e Portugal), e parceria do Museu da Pelada. Cada exemplar terá capa assinada pelo artista visual e caricaturista Lula Palomanes.

A assinatura da coleção pode ser feita no site cronicasdofutebol.com. Os primeiros mil assinantes anuais ganham o livro extra "Entrevistas Eternas do Futebol", com nomes como Garrincha, Zico, Sócrates e Pelé. A publicação conta ainda com um depoimento coletivo sobre a Democracia Corintiana.

Serviço

Lançamento Coleção "Crônicas Eternas do Futebol"

Mesa redonda: Juca Kfouri, Lúcio de Castro, Geraldo Mainenti, Martha Esteves e Sérgio Pugliese.

Roda de samba com Luís Felipe de Lima e grupo

Data: segunda-feira, 7 de abril

Horário: 18h30

Local: Restaurante Sat's, na rua Real Grandeza, 212 - Botafogo/RJ

Assinaturas da Coleção "Crônicas Eternas do Futebol"

Assinatura mensal: R$ 78,00

Promoção especial anual (mês de abril): R$ 65,00 ao mês

Onde comprar: cronicasdofutebol.com