Tudo igualmente confuso na zona da confusão

Os demais perderam.

O Cuiabá, o Fluminense, o Corinthians, o Vitória, o Athletico Paranaense e o Criciúma, todos como visitantes.

Assim, a diferença entre o 11º colocado Bragantino, com 33 pontos, e o primeiro da ZR, o Corinthians, é de apenas cinco pontos, embora seja importante salientar que alguns deles não têm os 28 jogos dos demais, casos do Grêmio (27), do Athletico (26), do Fluminense e do Cuiabá, também com 27.

O que estava confuso, confuso permanece, embora Cuiabá e Atlético Goianiense pareçam já condenados.

Certo mesmo será o sofrimento de dez torcidas até o final do campeonato, entre elas quatro de clubes que já foram campeões nacionais, como o Corinthians, Fluminense, Grêmio e Athletico.

Quem os viu, quem os vê.