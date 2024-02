O pior primeiro tempo de um jogo da NBA

Jogo que era para estar fácil e está fácil, mas com placar ridículo, mais para os padrões do basquete brasileiro que o do jogado nos Estados Unidos: 43 a 29.

Pense nisso: 43 a 29!

Se mantiverem tamanha escassez, o jogo, no intervalo agora, terminará 86 a 58.

Os números do Hornets deixemos pra lá.

Veja os do GSW: 42 chutes e apenas 16 acertos, 38%; 20 tentativas de três pontos para seis convertidas, 30%.

Curry marcou só sete pontos durante os 17 dos 24 minutos que esteve na quadra.