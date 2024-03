Artilheiro, Haaland tem estatística mais rara e impressionante que os gols

Haaland comemora ao marcar pelo City contra o Manchester United no Inglês Imagem: Michael Regan/Getty Images

À primeira vista, o número parece irrelevante. Não é: para um jogador que atua durante mais de 60% do tempo nos últimos 30 metros do campo, estar sempre em condições de receber a bola é raro e mostra uma noção de posicionamento e domínio do espaço acima da média.

Basta observar os números dos atacantes rivais para que a marca de Haaland seja ainda mais fora da curva: Nicklas Jackson, do Chelsea, é o líder da lista com 21 impedimentos; Darwin Núñez, atacante do líder Liverpool, é o segundo com 20. Gabriel Jesus, do Arsenal, é o primeiro brasileiro da lista, com 13.

Na Liga Espanhola, os atacantes dos principais times também passam longe da cifra de Haaland: Álvaro Morata, do Atlético de Madrid, já ficou impedido 26 vezes nesta temporada e lidera o ranking do Espanhol; Lewandowski, o camisa 9 do Barcelona, é o sexto da lista, com 18; Joselu, o centroavante do Real Madrid, mesmo sendo reserva já ficou impedido 15 vezes.

Erling Haaland durante partida do Manchester City Imagem: Steven Paston/PA Images via Getty Images

Por que é impressionante?

Haaland é um camisa 9 que consegue unir três pilares do jogo de um centroavante: velocidade, força física e posicionamento. O número baixo de impedimentos mostra uma capacidade de leitura de jogo para saber exatamente onde deve estar e como partir para uma posição de finalização.