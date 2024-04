Brasileiros Pelo Mundo: Militão volta, Ederson se machuca, dérbi tem treta

27.abr.2024 - Brasileiro Bruno Guimarães comemora seu gol na vitória do Newcastle por 5 a 1 sobre o Sheffield United Imagem: REUTERS/Scott Heppell

Bruno Guimarães marca em dia de homenagem

A torcida do Newcastle pintou as arquibancadas de verde e amarelo em homenagem a Bruno Guimarães para o duelo contra o Sheffield United, e o meio-campista brasileiro agradeceu em campo.

Ele marcou de cabeça o segundo gol do time comandado por Eddie Howe. Depois de sair perdendo, o Newcastle virou e goleou por 5 a 1. O grande desafio do clube para a próxima temporada é manter Guimarães no elenco, com boas propostas no mercado e sem o atrativo de disputar a Champions League — o time é apenas o sétimo na tabela com 53 pontos.

Gabriel Sara comemora gol pelo Norwich: sonho da Premier continua Imagem: Reprodução/Twitter

Sara mantém Norwich no caminho para Premier

Na Championship, a segunda divisão inglesa, Gabriel Sara voltou a se destacar. O ex-jogador do São Paulo fez um gol e deu passe para outro no empate do Norwich contra o Swansea City, por 2 a 2.