Com três novas vagas, Dorival pode chamar destaques da temporada na Europa

Zagueiro Bremer comemora gol da Juventus contra o Cagliari pelo Italiano Imagem: GABRIEL BOUYS / AFP

Bremer, 27 anos, zagueiro, Juventus (ITA)

Destaque da Juventus no Campeonato Italiano, Bremer foi chamado para os amistosos contra Inglaterra e Espanha após o corte de Gabriel Magalhães. Ele entrou aos 44min do segundo tempo contra os ingleses e ficou no banco contra os espanhois.

Apesar do pouco tempo em campo pela seleção, Bremer faz boa temporada e acaba de conquistar o primeiro título na carreira: a Copa da Itália. Apesar do ano sem brilho da Juventus, o brasileiro tem se sobressaído no time de Turim. A seu favor, tem a imposição física, o jogo aéreo e o entrosamento com Danilo, titular da lateral-direita de Dorival.

Samuel Lino, do Atlético de Madri, comemora após marcar contra o Real Madrid, na Copa do Rei Imagem: Guillermo Martinez/Getty

Samuel Lino, 24 anos, ala-esquerdo, Atlético de Madrid (ESP)

Em sua primeira temporada no Atlético, Lino conquistou uma vaga no time titular, mostrou versatilidade e ganhou pontos com o exigente Diego Simeone. No sistema de três zagueiros do time, ele jogou quase sempre como ala pela esquerda, mas também exerceu funções de lateral e ponta.