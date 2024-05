Mensagem de Rodrygo para o RS vira fake news política na Europa

A mensagem na camiseta do atacante Rodrygo, durante a semifinal da Champions League entre Real Madrid e Bayern de Munique, ganhou o mundo. A frase "Pray for RS" (Rezem pelo Rio Grande do Sul, em português) foi vista e comentada em todo o planeta, quando o jogador perdeu uma chance de gol e levantou a camisa do uniforme do clube espanhol.

Era a solidariedade de um atleta de elite, em um dos maiores palcos do esporte, às vítimas da crise humanitária e ambiental vivida no sul do Brasil.

Mas, na Bósnia —no leste da Europa— a mensagem chegou de outra forma. Tão logo a frase "Pray for RS" apareceu na tela de um dos principais jogos de futebol do ano, perfis nas redes sociais do país começaram a dizer que se tratava de uma mensagem política, favorável à República de Srpska.