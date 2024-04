Lesões, pai maluco e treta com Messi: por que promessa do Barcelona sumiu

Ansu Fati no Brighton: quatro gols em 25 jogos Imagem: Divulgação/Brighton

Menos de três anos depois de herdar a camisa 10 de Messi, a história de Ansu Fati se distancia da trajetória do argentino. E passa longe, também, do próprio Barcelona.

Aos 21 anos, o atacante é reserva do Brighton, onde está emprestado até junho, e tem recebido poucas oportunidades do técnico Roberto De Zerbi. Em 2024, foram 11 partidas, apenas dois como titular, zero gol, zero assistência. No total, pelo clube, Ansu marcou quatro gols em 25 partidas.

O cenário, olhando para o futuro, é incerto. De Zerbi afirmou recentemente que Fati tinha que melhorar "aspectos físicos e psicológicos" para ter novas chances. Após a derrota de 4 a 0 para o Manchester City, na quinta-feira, o treinador foi questionado sobre uma possível renovação do empréstimo do atacante. Não se mostrou otimista.

"Ele é um grande talento. Mas não sei. Tenho que falar com a diretoria, com os olheiros, e depois conversar com Ansu Fati". Nos bastidores do Brighton, é fim do ciclo do atacante é dado como certo; no Barcelona, a hipótese mais forte é de um novo empréstimo, com prioridade para equipes espanholas.

Ansu Fati deixa campo após sentir lesão em Celta x Barcelona Imagem: MIGUEL RIOPA / AFP

Lesões graves e falta de confiança

Mas o que levou Ansu Fati de ser o herdeiro de Messi e convocado para a Copa de 2022, a ser um jogador que pode ser rifado no próximo mercado da bola? A resposta imediata passa pelas lesões.