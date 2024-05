Com título, Guardiola faz história e se iguala a lendas do futebol inglês

Nascido em Glasgow, na Escócia, Ramsey foi responsável pela primeira grande revolução no futebol — e não é pelo fato de ter sido o primeiro técnico a receber um salário (na época de 100 libras, equivalente a R$ 600, por ano).

No fim do século 19, ele fez o Aston Villa trocar os chutões e a correria por um futebol com base em passes curtos e movimentação rápida.

O estilo revolucionário levou o time de Birmingham a seis títulos do Campeonato Inglês entre 1894 e 1910, tornando-se uma das primeiras potências do futebol britânico. Ramsey ficou no cargo por 41 anos e 9 meses, até 1926; depois, exerceu outros cargos no clube até morrer, em 1934. No ano seguinte, o Aston Villa foi rebaixado pela primeira vez.

O outro treinador lendário igualado por Guardiola neste domingo é Bob Paisley, o inglês com mais títulos da liga inglesa. Auxiliar técnico do mítico Bill Shankly durante 14 anos, Paisley não queria ser o sucessor do amigo.

Bob Paisley transformou o Liverpool em uma potência mundial com 3 Copas da Europa Imagem: Liverpool FC / Divulgação

Depois de muito relutar, ele aceitou o cargo em 1974. O resto é história: em nove anos, foram seis títulos do Campeonato Inglês e três Copas dos Campeões da Europa (atual Champions League). As conquistas mudaram o patamar do Liverpool, transformando o gigante inglês em um clube de transcendência mundial.