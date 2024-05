Vídeos, foco e torcida contra: o que um goleiro faz antes de encarar Messi

Messi celebra gol pelo Inter Miami Imagem: Andrew Katsampes/ISI Photos/Getty Images

Mas e quando o talento de Messi supera o esquema tático, e ele consegue criar as chances cara a cara? Então, há duas hipóteses. A primeira é o sonho de todo goleiro: "Aí é torcer pra ele estar numa noite ruim", brinca Coronel.

Como nem sempre dá pra contar com jogo ruim de Messi, a segunda hipótese se impõe: estudar ao máximo as características do argentino. "A gente acaba vendo vídeos dele, onde ele gosta de se posicionar, de chutar, os pênaltis. A gente vê durante a semana pra tentar se preparar ao máximo para todas as situações do campo, tentar antecipar ou ler alguma coisa", explica o goleiro.

O brasileiro tem uma estratégia até mesmo para uma possível falta na entrada da área, uma das especialidades do maior vencedor da Bola de Ouro.

"Ele é aquele jogador que tenta te surpreender batendo no teu canto, tem a qualidade pra bater por cima, ele tem todos os recursos de um batedor. O que eu tento fazer é proteger o meu canto, e sempre deixo um jogador protegendo o meu canto, pra ele não colocar essa bola por fora", afirma Coronel.

A tática já funcionou na única vez que o goleiro encarou Messi. O argentino até marcou um gol na vitória do Inter Miami por 2 a 0, mas não foi de falta. Mas o goleiro admite que, se o camisa 10 estiver num dia daqueles, a coisa complica.