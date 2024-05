Brasileiros pelo mundo: campeões na Espanha e Holanda, milagre e homenagem

Entre os brasileiros, apenas Éder Militão foi titular. O zagueiro vem recuperando o ritmo de jogo após uma grave lesão no joelho e pode ganhar uma chance como titular contra o Bayern, no Santiago Bernabéu. Rodrygo, que vem sofrendo com sobrecarga nesta reta final de temporada, ficou no banco. Vini Jr. começou na reserva, mas entrou na segunda etapa e fez um cruzamento de letra que quase acabou em gol de Militão.

Portu, do Girona, comemora gol marcado contra o Barcelona: time está na Champions Imagem: Albert Gea/REUTERS

O milagre de Girona: vitória e Champions

O jogo que deu o título ao Real Madrid também consagrou uma das grandes histórias do futebol europeu nesta temporada: o Girona venceu o Barcelona por 4 a 2, no estádio de Montilivi, assumiu o segundo lugar na classificação e garantiu uma vaga na Champions League da próxima temporada — será a estreia do clube em uma competição europeia.

O ponta-esquerda Savinho foi titular da equipe catalã, como tem acontecido durante toda a temporada. Ian Couto entrou no segundo tempo. Apesar da atuação discreta na partida, os dois foram fundamentais na caminhada do time. A vaga na Champions veio com emoção: Portu entrou em campo aos 20min da segunda etapa e virou o jogo em três jogadas. Girona já tem um milagre pra chamar de seu.

Mauro Júnior comemora vitória do PSV com os companheiros: campanha histórica Imagem: Arquivo pessoal

Campanha histórica e título pro PSV

Após seis anos assistindo a títulos dos rivais Ajax e Feyenoord, o PSV voltou a ser campeão holandês no domingo (5), com vitória por 4 a 2 sobre o Sparta Rotterdam. O título coroou uma temporada histórica: foram 28 vitórias, três empates e apenas uma derrota, com direito a um primeiro turno com 100% de aproveitamento.