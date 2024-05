Há dois anos, herói do Real foi à decisão como torcedor para ver cunhado

Joselu, novo atacante do Real Madrid, foi ver a final da Champions de 2022 Imagem: Reprodução/Instagram

A viagem a Paris teve, também, uma motivação familiar. Joselu é concunhado do lateral direito Daniel Carvajal; eles são casados com duas irmãs.

Nascido na Alemanha, filho de espanhóis da Galícia, o atacante mudou-se para a Espanha aos 4 anos, começou na base do Celta e aos 18 anos foi chamado para jogar no Real Madrid. Sem muitas chances do time principal, ele começou uma peregrinação por clubes de médio porte do futebol espanhol, da Alemanha e jogou também na Premier League, pelo Stoke City.

No fim da temporada passada, a carreira de Joselu estava em um impasse: ele marcou 17 gols pelo Espanyol, mas o time foi rebaixado — era a segunda queda seguida do atacante para a segunda divisão espanhola.

Com a saída de Benzema, o Real Madrid precisava de um atacante. O plano A, Harry Kane, preferiu o Bayern de Munique. A solução foi pegar Joselu emprestado por um ano.

No dia 1º de junho, Kane não estará em Wembley. Mas José Luis Mato Sanmartín estará. E desta vez, com a responsabilidade de dar alegrias à torcida, da qual ele já fez parte.