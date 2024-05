Campeão no PSV, brasileiro virou lateral por acaso e hoje sonha com seleção

Na época, Mauro Júnior estava no grupo que André Jardine testava para os Jogos Olímpicos de Tóquio. Mas uma lesão no joelho, em fevereiro de 2021, acabou afastando o então meia das futuras convocações. Afastado por quatro meses, ele perdeu a reta final de preparação e ficou fora do grupo que conquistou o segundo ouro olímpico.



Atualmente, a lateral-esquerda é uma das posições mais carentes do futebol brasileiro. Em sua primeira convocação, para os amistosos contra Inglaterra e Espanha, o técnico Dorival Júnior chamou Wendel, do Porto, e Ayrton Lucas, do Flamengo; na Copa do Mundo de 2022, o então treinador Tite chamou Alex Sandro e Alex Telles; Renan Lodi (Al Hilal), Carlos Augusto (Internazionale) e Guilherme Arana (Atlético) também foram convocados nos últimos anos.