Clássico da MLS resgata rivalidade que morreu por falta de dinheiro na NBA

Desde 2011, o duelo acontece na Major League Soccer e consolidou-se como a maior rivalidade do futebol no país. O Portland Timbers venceu a MLS Cup em 2015; o Seattle Sounders levou em 2016 e 2019. Cada time tem, também, dois vice-campeonatos no período.

"É uma rivalidade direta, até por causa da região. Para eles é uma batalha, uma guerra. Desde que cheguei aqui a gente fez bons jogos contra eles, é um campeonato à parte, e um jogo que vale muito, até pelo momento das duas equipes", afirma o brasileiro Evander, do Portland, em entrevista ao UOL.

Criado nas categorias de base do Vasco, o meio-campista diz que o duelo costuma ser pegado dentro de campo, mas revela que, fora das quatro linhas, o clima é mais ameno que no Brasil.

"É diferente: aqui as coisas são mais normais durante a semana. A gente tenta não comparar com o Brasil, mas é difícil. Aqui é bem diferente, não tem tanta pressão antes do jogo. Mas quando a bola rola, a torcida comparece em peso, a torcida adversária ocupa todos os lugares destinados a ela, e dentro das quatro linhas é uma guerra".

Gary Payton, do Seattle SuperSonics, marca Michael Jordan, do Chicago Bulls, nas finais da NBA de 1996 Imagem: Barry Gossage/NBAE via Getty Images

Duelos intensos e sumiço na NBA

Se no futebol a rivalidade se resume ao que acontece nas quatro linhas, em outros segmentos as cidades têm rixas mais intensas. A mais famosa delas, no âmbito esportivo, aconteceu na NBA, a liga norte-americana de basquete.