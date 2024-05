Semifinais da Champions mostram que time rico nem sempre é time grande

Vini Jr. recebe pela esquerda e chuta de fora da área. A bola quica, e Manuel Neuer — um dos melhores goleiros da história — falha. Joselu aproveita o rebote e marca o gol de empate do Real Madrid. Aos 46, o atacante reserva, emprestado por um time rebaixado, volta a marcar. O Real Madrid conquista a vaga para sua 18ª final do maior torneio de clubes da Europa.

Os dois lances, separados por 24 horas, mostram a diferença fundamental entre o clube que mais investiu (e fracassou) na Champions League na última década e o que conquistou a metade dos títulos desde 2013-14.

Kylian Mbappé, do PSG, se lamenta durante jogo contra o Borussia Dortmund pela Liga dos Campeões Imagem: Matthias Hangst/Getty Images

Eles são muito mais do que sorte ou azar. Se "a bola não entra por acaso", ela também não bate na trave tantas vezes por acaso.

Aos 43 minutos do segundo tempo, no Parc des Princes, o PSG deixava de acreditar numa virada ao ver, chance após chance, a bola estampar as três traves do gol defendido por Kobel.

Aos 43 minutos do segundo tempo, no Santiago Bernabéu, nenhuma alma ousava duvidar que o Real Madrid seria capaz de empatar ou até mesmo virar o jogo, como aconteceu. Porque não seria a primeira vez — e ninguém se arriscará a dizer que foi a última.