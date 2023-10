A demissão de Jorge Sampaoli do Flamengo foi acompanhada de uma avalanche de críticas. A falta de resultados era um dos motivos da fúria de torcedores e imprensa; a relação ruim com o elenco, também. O estilo de jogo era outro problema apontado, e um número foi usado para ilustrar o caos na gestão do argentino: 39 escalações diferentes em 39 jogos.

Na contramão do que aconteceu com Sampaoli no Brasil, há na Europa um técnico que tem sido elogiado pelo trabalho, conseguiu resultados melhores do que o esperado e chegou a duas finais sem repetir escalações: Vincenzo Italiano, comandante da Fiorentina.

Quando a Viola divulga os titulares para seu próximo jogo, há apenas uma certeza: nada será como antes. No cargo desde agosto de 2021, o técnico é dono de um recorde curioso: ele nunca escalou times iguais. São 115 jogos disputados e 115 equipes diferentes.