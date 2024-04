Permanência de Xavi escancara Barcelona sem dinheiro e pouco atrativo

Foram 90 dias entre a entrevista de Xavi dizendo que não continuaria no comando do Barcelona, em 27 de janeiro, e o anúncio de que ele seguiria no clube, nesta quinta-feira.

A permanência do treinador escancara a realidade do time que, em diferentes períodos deste século, foi aclamado como guardião do melhor futebol do planeta. Do clube capaz de juntar Messi, Neymar e Suárez, de encantar o mundo com Ronaldinho, de mudar a história do esporte sob o comando de Pep Guardiola.

Esse Barcelona encantador não existe mais há quase uma década, mas faltava um choque de realidade para que diretoria e torcida entendessem o tamanho do problema. Ele veio em forma de uma palavra curta e definitiva: "não".