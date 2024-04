Ancelotti cria novo jeito de jogar para Vini e Rodrygo e anima Dorival

Sem Richarlison e com Endrick ainda no banco, Dorival tentou adaptar Vini e Rodrygo sem um centroavante, mas o pouco tempo de treino fez a variação não render conforme esperado.

Ancelotti usa formação semelhante pode encurtar o caminho da seleção para a Copa América. Vini e Rodrygo já chegariam prontos.

A formação com Rodrygo pela esquerda e Vini Jr. mais livre foi usada nas quartas de final da Champions League, contra o Manchester City.

No clássico diante do Barcelona, os dois voltaram à formação com Vini na esquerda e Rodrygo pela direita; Jude Bellingham era o jogador mais livre no campo ofensivo.

Vini Jr. se consagrou no Real Madrid jogando pela esquerda e já disse a pessoas próximas que prefere jogar nesta faixa do campo. O jogador viu a mudança como algo pontual.

No Real Madrid, acredita-se que Ancelotti esteja testando variações já pensando na provável chegada de Kylian Mbappé — o francês atua pela esquerda, mas também como centroavante.