Copa 2030: Equipes que jogarem abertura na América do Sul terão 2 semanas de descanso

A Fifa divulgou, nesta sexta-feira, alguns detalhes do calendário previsto para a Copa do Mundo de 2030, que, embora tenha Espanha, Marrocos e Portugal como países-sede, fará jogos de abertura no Uruguai, na Argentina e no Paraguai. De acordo com a entidade, as seleções que participarem das três partidas na América do Sul terão duas semanas de descanso até voltarem a campo, já em território espanhol, marroquino ou português, para a disputa das demais partidas.

O pontapé inicial longe das sedes majoritárias foi a forma da Fifa corresponder ao apelo do Uruguai, que liderava a candidatura sul-americana com o objetivo de celebrar os 100 anos da primeira Copa, realizada justamente em solo uruguaio, em 1930. Os três jogos de abertura, com as respectivas seleções anfitriãs em campo, serão nos dias 8 e 9 de junho. Também haverá uma cerimônia de celebração do centenário do Mundial, em Montevidéu.

Depois disso, as equipes que jogaram na América do Sul, entre elas Uruguai, Argentina e Paraguai, vão disputar a segunda rodada da fase grupos apenas nos dias 21 e 22 de junho, na Espanha, no Marrocos ou em Portugal. As demais seleções dessas chaves fazem a rodada de estreia nos dias 15 e 16 de junho, nas sedes principais, que receberão os primeiros jogos dos outros grupos a partir do dia 13 de junho.