Carrasco do Brasil em 90, Caniggia é detido por acusação de abuso sexual

Mariana disse à polícia que negou uma investida de Caniggia quando estavam em um hotel. Diante da recusa, ele teria a agredido, ameaçado de morte e, depois, abusado sexualmente da ex-mulher.

O ex-jogador nega as acusações desde que a denúncia foi feita, em junho. Entretanto, duas camareiras do hotel teria testemunhado a favor da vítima durante o andamento do caso.

Agora, Caniggia será processado pelo Tribunal Nacional de Apelações Penais e terá que passar por um julgamento. Ele está proibido de sair da Argentina desde junho.

Caso seja condenado, Caniggia pode pegar até 15 anos de prisão na Argentina.

Carrasco do Brasil e carreira como jogador

Caniggia foi grande carrasco do Brasil na Copa do Mundo de 1990. Isso porque, ele marcou o único gol da Argentina na vitória de 1 a 0 dos Hermanos sobre a seleção brasileira nas oitavas de final.