Super Zé e Biro-Biro, aniversariantes com a cara do Corinthians

Vou começar com o mais jovem, que vi chegar no Corinthians em 1978, contratado pelo presidente Vicente Matheus, vindo do Sport Clube do Recife.

Eu era juvenil e comecei logo a treinar com os profissionais. Lembro-me bem que o Biro foi ironizado por causa de seu apelido, pois ninguém o conhecia realmente.

Biro-Biro levanta taça do Campeonato Paulista de 1988 Imagem: Sérgio Tomisaki/Folhapress

Naquela época, não existia internet, celular, redes sociais e TV a cabo. Era praticamente impossível conhecer bem jogadores de outros Estados.

A gente só via esses caras no Campeonato Brasileiro mesmo e quando faziam gols que no domingo à noite passavam no Fantástico. Por isso, os mais conhecidos eram os atacantes.

O Biro chegou tímido, falava pouco e baixinho, e foi entrando aos poucos. Muito rapidamente começou a se tornar uma peça importante no elenco.