Endrick segue marcando e leva o Palmeiras à final do Paulistão

Não havia passado uma semana desde o jogo contra a Inglaterra, em Wembley, quando Endrick também marcou o gol da vitória. O garoto fez três gols decisivos, incluindo a sua bola na rede no empate contra a Espanha, no Santiago Bernabéu, que será sua nova casa.

Talentoso, antevê a jogada, se posiciona sempre muito bem dentro da área, como demonstrou nos três gols que fez em apenas seis dias nestes três jogos que mencionei.

Um time que conseguiu dominar o Palmeiras, como fez o Novorizontino no primeiro tempo, tinha que marcar um gol. O equilíbrio do time do Abel é impressionante e, mesmo sendo muito inferior, consegue mudar o jogo e vencer, mesmo que seja por 1 x 0.

Por isso, acho o Palmeiras sempre favorito em todos os campeonatos desta temporada, porque no mínimo consegue chegar. E quando chega é para ganhar.

Este ano, com o fortalecimento do Flamengo, que deixou o time tecnicamente sensacional, teremos um confronto pelos títulos muito acima dos últimos anos. Se o Rubro-Negro é o grande time tecnicamente na América do Sul, o Alviverde é o mais regular e competitivo.

No domingo (31), já haverá a primeira partida da final contra o Santos, no alçapão da Vila Belmiro, que estará lotado com a empolgada e maravilhosa torcida santista.