Dorival deixa amistosos com 'ótima impressão' e desafio para a Copa América

A parte mais interna também achei bem interessante, porque acredito no estudo dos próprios jogadores sobre o que terão que fazer em campo.

Não se arruma uma equipe só treinando no campo, precisa ter uma espécie de apostila sobre o que o treinador quer de cada jogador, para que eles estudem e memorizem seus movimentos. Assim, quando chegarem para treinar, já estejam familiarizados mentalmente com o treino tático.

Quando jogava no Torino, o auxiliar do nosso saudoso treinador Emiliano Mondonico me passava as características de todos os jogadores da defesa e do volante do time adversário, para eu saber de quem eu poderia roubar a bola ou criar um pânico quando estivesse saindo jogando.

Ele me passava na véspera e eu estudava no quarto as características de cada um, era fantástico.

Como já escrevi aqui, achei muito bom esses dois amistosos, principalmente na organização tática e no poder de reação. Agora precisaremos esperar até o dia 08/6, quando o Brasil jogará um amistoso contra o México, e o dia 12/6, quando enfrentará os Estados Unidos, para termos como comparar o comportamento e o rendimento da seleção de Dorival Júnior.