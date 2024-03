Libertadores é nossa faz 5 anos e acredito em final brasileira em 2024

E assim é também para os outros brasileiros da competição: São Paulo, Grêmio, Fluminense, Botafogo e Atlético-MG. O que mais nos atrapalha é a altitude, mas mesmo quando perdemos lá em cima, quando o adversário desce ao nível do mar, na grande maioria das vezes é goleado.

Claro que existem algumas equipes bem preparadas, com muita história nas competições do nosso continente, que deixam a partida mais equilibrada, como a LDU, o tradicional River Plate, Barcelona de Guayaquil, Estudiantes, San Lorenzo, mas a realidade é que nos últimos cinco anos só os clubes brasileiros ganharam. Duas vezes com o Palmeiras, duas com o Flamengo e a última com o Fluminense.

Só um desastre completo para não ter pelo menos um brasileiro na final da Libertadores de 2024. Mas na realidade, eu acredito muito que a final será entre dois times do Brasil, pela enorme superioridade demonstrada nos últimos anos. Portanto, não acho nenhum grupo que seja da "morte", porque os nossos times são muito superiores aos outros.

Os nossos adversários mais difíceis já há um bom tempo só dificultam pelo peso da camisa e pelo tamanho da história, porque na bola mesmo não conseguem nada. No ano passado, a final tinha tudo para ser Palmeiras x Fluminense, mas o time do Abel foi muito incompetente para ser eliminado pelo pior Boca Juniors dos últimos tempos.

Temos sete clubes brasileiros na competição por isso acho muito improvável que a final não seja toda brasileira.