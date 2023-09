Sem contar com a frase que ficará para a história negativa do Tite que foi: "o Daniel Alves transcende o futebol".

Claro que o Tite não estava se referindo ao crime de estupro o qual o jogador está sendo acusado — Daniel Alves será julgado na Espanha, ainda sem data para a audiência —, pois o lateral foi detido em janeiro deste ano e o caso de violência sexual ocorreu em 30 de dezembro do ano passado.

Tite, no entanto, foi muito bem nos clubes e tenho a impressão que agora será ainda melhor. Ele funciona melhor treinando os jogadores todos os dias, escala bem, consegue montar equipes fortes e equilibradas, como sempre fez, além de ser ótimo taticamente e de saber mexer com os atletas.

Seu trabalho no Corinthians foi espetacular, vencendo tudo, principalmente uma Libertadores (em 2012) de forma invicta. Foi campeão do mundo ao ganhar do Chelsea. Foi último time e treinador brasileiro que alcançaram este feito. Realizou um grande trabalho também no Grêmio, onde foi campeão da Copa do Brasil, em 2001, e no Internacional, com o título da Sul-Americana, em 2008.

Mas tudo começou no modesto Caixas, da lindíssima cidade de Caxias do Sul, quando surpreendeu ao ser campeão gaúcho diante do Grêmio.

O treinador gaúcho é hoje muito mais experiente. Se pegar um time desde o início do trabalho, fazendo uma pré-temporada com liberdade para contratar e dispensar jogadores, poderá voltar a ter sucesso em clubes.