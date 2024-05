Paquetá deve ser punido se for culpado. Mas é preciso aguardar investigação

Lucas Paquetá, meia da seleção brasileira e do West Ham, é acusado pela Federação Inglesa de envolvimento em apostas por cartões amarelos tomados em partidas válidas pela Premier League. Caso a condenação seja comprovada, a punição pode ser pesadíssima, chegando até ao banimento do atleta do futebol.

Ainda está na fase de investigação, e Paquetá tem até 3 de junho para apresentar sua defesa. O processo começou em 2023 e custou a desistência do Manchester City na sua contratação e a não convocação para a seleção brasileira, que na época era comandada por Fernando Diniz, para os jogos das Eliminatórias. A investigação ficou estagnada, e Lucas Paquetá voltou a ser chamado, dessa vez por Dorival Júnior, com Pep Guardiola, treinador dos Citizens, voltando a elogiar o jogador, com chances de, nesta janela de meio de ano, realizar o grande sonho de ir para a única equipe tetracampeã da história do futebol inglês.

Neste momento, ele ainda está na lista para os amistosos contra México e Estados Unidos, além da Copa América, que será realizada na terra do Tio Sam. Temos que tomar um enorme cuidado nas opiniões para não cometermos injustiça já condenando uma pessoa que, por enquanto, está sendo investigada. Toda pessoa é inocente até que se prove o contrário, sem narrativas falsas, sem fake news, sem distorção de informação, mas com fatos comprovando o possível crime.