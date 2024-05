O Rock in Rio perdeu a essência do rock? Sim, mas tudo bem!

O Queen mostrou que o nosso mercado era vasto para receber bandas de rock. Aí surgiu o Roberto Medina com uma ideia genial, que era montar a cidade do Rock e organizar um festival. A semente da ideia foi o show do Queen, portanto, veio do rock a essência desse maravilhoso festival.

Dar como exemplo Al Jarreau, George Benson, James Taylor não são rock, é desconhecer totalmente a raiz dos estilos. Tudo veio do blues e do jazz, que, nos anos 50, esse som foi acelerado por Chuck Berry, Elvis, Jerry Lee Lewis, Little Richard, e surgiu o rock and roll.

Assim como dizer que a Folk Music não tem nada a ver com rock também é um grande absurdo. Johnny Cash, por exemplo, tocava country-rock-pop, assim como Willie Nelson, James Taylor, Joni Mitchell, Carole King, Carly Simon, Simon & Garfunkel e tantos outros.

O Rock in Rio de 1985 foi muito rock and roll, que só Ivan Lins e a Elba Ramalho era uma MPB clássica, com o Ivan com os dois pés no jazz e no pop. Ney Matogrosso foi o líder de uma das maiores bandas de rock da história, Secos & Molhados. Alceu Valença tem toda a sua mistura de ritmos, e dentro deles está o rock and roll na sua essência.

Moraes Moreira é um dos membros fundadores dos Novos Baianos, que tocavam de tudo, misturando tudo, inclusive rock progressivo e psicodélico. Gil é totalmente rock e reggae a vida toda, inclusive ele mostrou o reggae jamaicano do Bob Marley para nós. Pepeu Gomes & Baby do Brasil [Consuelo na época] juntos era rock and roll puro.

E junto com eles foram várias bandas de rock nacional, e os grandes astros do festival foram as bandas históricas como Scorpions, Whitesnake, Queen, Ozzy Osbourne, AC/DC, Iron Maiden, Yes, Rod Stewart, fora o surgimento de verdade para nós do movimento New Wave, com a The B'52s, The Go-Go's e a alemã Nina Hagen. Fora o Queen, todos estavam no Brasil pela primeira vez.