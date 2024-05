Com 1º tempo primoroso, venceu o grande time de Manchester

Quando eu era garoto, meu pai me contou várias vezes a história do Manchester United, principalmente a do acidente aéreo de 6 de fevereiro de 1958, quando um voo comercial da British European Airways com a equipe sofreu um acidente. Morreram 23 pessoas e sobreviveram 21, entre elas um grande ídolo do país e um dos maiores jogadores de todos os tempos, Bobby Charlton, que faleceu em 2023.

Daí em diante, virei um torcedor do United, assim como do Torino, pelo mesmo motivo, e meu grande ídolo da história do clube sempre foi George Best.

Sensacional esse título do sempre grande Manchester United!