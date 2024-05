Juninho, do América-MG, dá uma das entrevistas mais importantes do futebol

Na sexta-feira (24), na vitória por 2 a 1 sobre o Santos, o atacante Renato Marques, do América-MG, aproveitou uma lesão muscular do goleiro João Paulo, do Santos, e fez o primeiro gol do jogo. Nenhum fair play.

Mas isso levou a uma das entrevistas mais importantes do futebol brasileiro nos últimos tempos. Quando Juninho, o capitão do América-MG, falou com jornalistas no intervalo, pediu desculpas não só ao Santos, mas ao Brasil por um gol que, na opinião dele, não deveria ter acontecido.

Em nenhum momento o capitão jogou a responsabilidade somente em quem cometeu o ato antiético. Disse que em um momento em que se cobra tanto sobre solidariedade e ética, seu time perdeu uma grande chance de fazer algo importante.