BJK Cup: Carol Meligeni não resiste, e Alemanha bate o Brasil em São Paulo

Sem poder contar com a número 2 do país, Laura Pigossi, que saiu de quadra com cãibras na noite de sexta-feira, o capitão brasileiro, Luiz Peniza, recorreu a Carol Meligeni (#345 do ranking) para tentar manter o país vivo no confronto com a Alemanha pela Billie Jean King Cup. A sobrinha de Fernando Meligeni ainda fez uma ótima apresentação e, pela primeira vez na carreira, venceu um set contra uma top 100, mas, no fim, a germânica Laura Siegemund (#85) fez prevalecer sua superioridade técnica e triunfou por 6/1, 2/6 e 6/3.

O resultado definiu o confronto em 3 a 1 para a Alemanha, que avança para disputar a fase final da BJK Cup. O time europeu já havia terminado a sexta-feira com boa vantagem, após Laura Siegemund derrotar Bia Haddad e Tatjana Maria superar Laura Pigossi. Neste sábado, Bia Haddad Maia (#13 do mundo) diminuiu a desvantagem brasileira ao derrotar Anna-Lena Friedsam (#189), mas o revés de Carol encerrou as chances da equipe verde e amarela.

Os momentos-chave

Depois de um começo nervoso, com seguidos erros, Carol esboçou uma reação ao quebrar o saque de Siegemund no quarto game, diminuindo a vantagem da alemã para 3/1. Em seguida, porém, Siegemund se impôs indo ao ataque, anotando winners e quebrando Carol para fazer 4/1. Depois disso, a europeia não abriu portas para uma reação e fechou o set em 6/1.