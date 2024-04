BJK Cup: Laura Pigossi leva virada, e Alemanha abre 2 a 0 em São Paulo

Depois da decepcionante derrota de Beatriz Haddad Maia no primeiro jogo do confronto entre Brasil e Alemanha no Ginásio do Ibirapuera, em São Paulo, a esperança verde-e-amarela na Billie Jean King Cup caiu nas costas de Laura Pigossi. A paulista de 29 anos, #125 do mundo, entrou em quadra com a obrigação de vencer pelo menos um de seus jogos neste fim de semana, e até começou bem, mas acabou superada de virada pela número 1 alemã, Tatjana Maria (#66), que fez 2/6, 6/4 e 6/4.

Com o resultado, o time germânico termina a sexta-feira liderando por 2 a 0 e precisando apenas de uma vitória no sábado para fechar o confronto e garantir a vaga na fase final da BJK Cup. O Brasil do capitão Luiz Peniza precisa vencer os três jogos restantes para avançar na competição.

Os momentos-chave

Depois da derrota de Bia, foi essencial para Laura quebrar o saque de Maria logo no primeiro game da partida. A paulista não só se mostrou capaz de lidar bem com os slices da adversária como acordou a torcida e criou um ambiente favorável para vencer os pontos mais importantes até fechar o primeiro set por 6/2.