Bia Haddad joga mal, e Brasil se complica contra a Alemanha em São Paulo

Brasil e Alemanha se enfrentam neste fim de semana, em São Paulo, em busca de uma vaga na fase final da Billie Jean King Cup. Para o time do capitão Luiz Peniza, que ainda conta com Carolina Meligeni, Luisa Stefani e Ingrid Martins, um triunfo significará a primeira vez desde 1982 que o Brasil estará entre as 12 primeiras colocadas da divisão principal do tênis feminino mundial.

O time perdedor voltará a competir em novembro, na fase de Play-Offs, quando precisará triunfar para continuar na divisão de elite da BJK Cup. Em caso de nova derrota, o país cai para o Grupo I, uma divisão secundária e zonal, disputada apenas entre times de seus continentes.

