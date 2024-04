Entre altos e baixos, Bia Haddad vira jogo e mantém Brasil vivo na BJK Cup

Quando o capitão Rainer Schuettler escalou a número 189 do mundo, Anna-Lena Friedsam, para enfrentar Beatriz Haddad Maia (#13 do ranking) no terceiro jogo do confronto entre Brasil e Alemanha, no Ginásio do Ibirapuera, em São Paulo, parecia que a tenista da casa teria uma tarefa não tão complicada para vencer e manter o Brasil vivo na Billie Jean King Cup. Essa sensação se reforçou quando a paulista abriu 4/0 no primeiro set, mas Bia viveu mais uma jornada cheia de altos e baixos. Só depois de levar uma improvável virada no primeiro set é que a paulista encontrou um tênis sólido o bastante e arrancou para conquistar uma vitória crucial por 5/7, 6/0 e 6/1.

O resultado mantém o Brasil vivo e deixa o placar do confronto em 2 a 1 para a Alemanha. O time germânico terminou a sexta-feira com boa vantagem, após Laura Siegemund derrotar Bia Haddad e Tatjana Maria superar Laura Pigossi. Por isso, o time do capitão Luiz Peniza ainda precisa de um resto de sábado perfeito para conquistar o que, neste momento, parece uma improvável vitória.

Os momentos-chave

Depois de abrir 4/0, Bia viveu seu pior momento no fim de semana. Começou a errar desenfreadamente, perdeu as duas quebras de vantagem e, quando precisou sacar em 5/6, mostrou-se tensa e sem confiança. Cometeu mais três erros e, após um segundo saque a apenas 116 km/h, voltou a falhar para dar a quebra e o primeiro set para a alemã.