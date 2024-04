Leclerc está mostrando neste ano um novo lado como estrategista da Ferrari

No último final de semana, na China, Leclerc também questionou a estratégia escolhida - plano D. Aqui, vale um parênteses: como a Ferrari opta por se comunicar com seus pilotos com esta maneira codificada, com cenários discutidos anteriormente sendo representados por letras, isso gera a impressão de que eles estão mais perdidos que os outros dentre várias opções. Mas é só uma questão de comunicação. Outras equipes falam em "delta + um número X de voltas", o que é efetivamente mudar do plano A para o plano B, por exemplo.

Na China, o plano D era fazer uma parada apenas, decisão tomada depois que Leclerc começou a correr sem trânsito e demonstrou bom ritmo com o pneu médio. O questionamento veio depois que ele colocou o pneu duro e estava frustrado com o ritmo ruim, o que não tinha a ver com a estratégia em si, mas sim com a decisão da Ferrari de tirar carga aerodinâmica das asas, o que fez com que o carro tivesse mais dificuldade de aquecer os pneus.

Desta vez, a Ferrari não o ouviu, porque fazer mais paradas àquela altura não resolveria o problema e ele terminaria mais atrás.

Perguntado pelo UOL Esporte sobre essa nova faceta de estrategista dentro do carro, Leclerc explicou que encontrar o equilíbrio entre brigar por uma tática que acredita ser melhor e ouvir a equipe é a parte mais complicada, e admitiu que está trabalhando para ter mais voz ativa em relação a suas táticas.

"Temos trabalhado nisso. É sempre algo que você tem que equilibrar porque às vezes a equipe tem mais informações do que você e às vezes é o contrário, você tem um feeling forte e a equipe tem que acreditar nesse feeling mesmo que os números estejam dizendo algo diferente - e é difícil às vezes para a equipe", ponderou. "Acho que estamos fazendo um bom trabalho nessa área no momento."

Ferrari vê a McLaren encostando

O resultado da China, causado mais pela configuração do carro do que por qualquer falha de estratégia, no entanto, acendeu a luz amarela na Ferrari. Leclerc fez exatamente a mesma estratégia de Lando Norris, viu o rival chegar em segundo e cruzou novamente em quarto, a 10s do inglês.