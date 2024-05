F1 em Miami: Senna homenageado, Verstappen ponderado, Hamilton sorridente

Não passou despercebido que Lewis Hamilton, acertado com a Ferrari a partir de 2025, até mudou de discurso em relação às respostas que dava em março a respeito de ter Newey consigo em Maranello.

Se antes ele falava que o sucesso de uma equipe não dependia de só uma pessoa, tentando fugir das perguntas diretas sobre Newey, em Miami ele disse pela primeira vez, com um sorriso no rosto quando ouviu a pergunta, que gostaria "muito" de ter Newey na Ferrari. "Se eu fosse listar as pessoas com as quais gostaria de trabalhar, ele estaria no topo."

É difícil de imaginar que ele colocaria tanta pressão em sua nova equipe se não soubesse que um acordo está muito próximo. E isso seria importante para a Ferrari porque Newey está liberado para começar a trabalhar para um rival já em 2025 - algo que o chefe da Red Bull, Christian Horner, vai tentar explicar nesta sexta-feira em Miami.

Miami é a terceira pista a ter um mural com Ayrton Senna

Muita gente no paddock em Miami estava impressionada com a quantidade de homenagens prestadas a Ayrton Senna nos 30 anos de sua morte, completados na quarta-feira. É uma lembrança algo que outros grandes campeões do esporte não tiveram tanto tempo depois e que mostram o reconhecimento do brasileiro, que transcende a própria F1 não apenas no Brasil.

Em Miami, o artista plástico brasileiro Eduardo Kobra lançou seu terceiro mural com Ayrton Senna em um circuito de Fórmula 1. Ele tinha feito um mural em homenagem à primeira vitória de Senna em Interlagos e outro em Imola, além de ter um quarto mural em São Paulo também com uma imagem do tricampeão.