'Se minha mãe tivesse bolas?': as melhores frases do GP de Miami de F1

Lando Norris venceu pela primeira vez na Fórmula 1 em sua 110ª corrida na categoria, se livrando do apelido de "Nowins" (sem vitórias, em inglês). O alívio do britânico ficou claro na sua comemoração eufórica, enquanto o líder do campeonato, Max Verstappen, não quis saber de imaginar cenários que não aconteceram.

Quando o holandês foi perguntado se achava que teria vencido a corrida sem a entrada do Safety Car quando apenas Norris ainda não tinha feito sua parada nos boxes, respondeu com seu estilo bem sincero.

"É sempre uma questão de 'se', não é? Se minha mãe tivesse bolas, ela seria meu pai", Max Verstappen.

Verstappen não tinha o mesmo equilíbrio de provas anteriores no carro, e chegou a cometer um erro, sair da pista, e atropelar um cone.

"Acho que bati em um cone, por favor cheque a asa dainteira", Max Verstappen

Torcida por Norris

O holandês, líder disparado do campeonato, era o primeiro colocado até fazer sua parada nos boxes, seis voltas antes de um acidente entre Kevin Magnussen e Logan Sargeant causar a entrada do Safety Car.

Gastando menos tempo para parar sob regime de SC, Norris voltou na liderança, empolgando inclusive o narrador do circuito de Miami.

"Vamos lá, meu filho", gritou o narrador do circuito na relargada.

Verstappen acabou não tendo ritmo para atacar o britânico, mas a corrida foi tensa até o final na McLaren. O time temia que mais um Safety Car poderia colocar a primeira vitória do time desde 2020 em risco. Principalmente quando Piastri começou a ter disputas mais acirradas na pista.

"Oscar, lembre-se que Lando está liderando a corrida e nós não queremos um Safety Car", engenheiro falando com companheiro de Norris.

No final da corrida, Norris mostrou o alívio por ter vencido pela primeira vez na F1 com a equipe pela qual estreou em 2019.

"Eu amo vocês, muito obrigado. Obrigado mãe, obrigado pai, essa vitória é para a vovó."

Carlos Sainz boladão

O espanhol reclamou várias vezes durante a prova. Primeiro, queria que a Ferrari ordenasse a troca de posições entre ele e Leclerc, por sentir que estava mais rapido. Mas o monegasco melhorou o ritmo.

Depois, pediu punição para Oscar Piastri, dizendo que o australiano o empurrou para fora da pista durante a disputa entre os dois.

Depois de saber que Piastri não seria punido, quando o engenheiro lhe deu novas intruções, ele não quis saber de conversa.

"Deixe-me sozinho, Ricky, deixe-me sozinho", Carlos Sainz para engenheiro

A próxima corrida da F1 é o GP da Emilia Romagna, em duas semanas, no circuito de Imola, na Itália.