GP de Miami: Datas, horários e tudo sobre a sexta etapa do campeonato da F1

A Fórmula 1 vai realizar sua segunda sprint do ano e em sequência, agora nas ruas de Miami, em um cenário bem diferente do palco da última etapa, na China. A temperatura estará bem mais alta do que em Xangai, com altos níveis de umidade também, o que significa alto desgaste físico para os pilotos, em uma pista de rua, com muros próximos.

Não é a situação ideal para experimentar novidades, mas com o calendário atual da F1 dando poucas brechas perfeitas para atualizações, várias equipes terão pacotes importantes, com destaque para a Mercedes e a McLaren, que falam em alterações visíveis. Mas o mais visível mesmo serão os detalhes em azul da pintura da Ferrari, em comemoração aos 70 anos de presença ferrarista na América do Norte.

Charles Leclerc com roupa especial da Ferrari para o GP de Miami Imagem: Divulgação/Ferrari

Como acompanhar o GP de Miami:

Sexta-feira, 3 de maio

Treino livre 1, das 15h às 16h: Bandsports, site da Band, BandPlay

Classificação da sprint, das 17h30 às 18h15: Bandsports, site da Band, BandPlay