Newey fora da Red Bull: por que sair agora e qual o impacto para a equipe?

Newey tem a ajuda do ex-chefe de equipe Eddie Jordan, que conhece bem as entranhas da F1 e seus contratos. Se essa liberação for confirmada, o valor da transferência de Newey será muito maior justamente pelo momento em que ela aconteceria, lembrando que, mesmo com as mudanças, conceitualmente os carros permanecem gerando a maior parte da pressão aerodinâmica por meio do assoalho, como hoje.

Sabe-se que a Aston Martin está preparada para abrir os cofres - o salário de Newey entraria nos três maiores do time, que não contam para o teto orçamentário - e a Ferrari, há anos, tenta contratar o britânico. Se for oferecido algo nos mesmos termos da Red Bull, uma espécie de papel de super consultor, ele nem precisaria se mudar para a Itália, o que foi um empecilho no passado.

Por que Newey quis deixar a Red Bull após quase 20 anos?

Fontes próximas à Red Bull insistem que a luta interna por poder que surgiu na lacuna da perda do co-fundador Dietrich Mateschitz é o motivo principal, mas Newey não estava satisfeito com a maneira como o chefe Christian Horner vinha diminuindo publicamente o valor de suas contribuições para a equipe.

É claro que Horner pensa no futuro, em valorizar profissionais mais jovens que poderiam, como aconteceu com o engenheiro Dan Fallows, atraído pela Aston Martin, sair do time por sentirem que não estavam sendo valorizados. Mas também havia o risco do próprio Newey querer outros desafios.

E também não é de hoje que o engenheiro busca projetos fora da F1, por acreditar que os regulamentos da categoria são muito restritivos - e são. Então o novo endereço precisa remediar tudo isso.