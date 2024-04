Maior lavada da temporada deixa mais perguntas do que respostas na China

A pista da China sempre foi bastante específica. São curvas de diferentes velocidades, a maioria de raio longo, com muito estresse nos pneus dianteiros. Some-se a isso um asfalto diferente, que passou por um tipo de tratamento que nunca tinha usado antes na F1, e pressões mínimas prescritas pela Pirelli bastante altas, e dá para começar a explicar esses altos e baixos.

Para quem duvida que vimos em Xangai a maior vantagem da Red Bull, segundo cálculos dos rivais, se Verstappen tivesse usado toda a vantagem que tinha, poderia ter aberto mais de 1s por volta.

É possível ainda que isso tenha relação com o novo formato da sprint, permitindo mudanças entre a corrida curta e a classificação, no sábado. Como são poucas horas para fazer esse novo acerto, times mais eficientes e que conhecem melhor seu carro têm vantagem.

Que o diga a Mercedes, que sofreu muito com Lewis Hamilton justamente por ter decidido fazer uma mudança drástica no acerto do carro após o segundo lugar da sprint. O inglês largou em 18º e pontuou, mas não gostou nada do equilíbrio do carro, enquanto seu companheiro, George Russell, que foi o sexto, disse que nunca teve um carro tão difícil em uma classificação como na China.

Eles estão claramente mais perdidos do que todos os rivais diretos, com até mesmo a Aston Martin tendo feito um fim de semana mais consistente (melhor na classificação do que na corrida, como de praxe, já que o carro ainda desgasta muito os pneus).

A próxima etapa é em Miami, com uma superfície também mais escorregadia, como a da China, mas em um circuito de rua e com grandes possibilidades de jogar mais um elemento na temporada. "Ainda não tivemos uma corrida com temperaturas bem altas", lembrou Horner. Miami está aí para isso.