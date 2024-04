GP da China: Datas, horários e tudo sobre a 5ª etapa do campeonato da F1

Características da pista da China

A pista começa com uma sequência de curvas bastante técnicas, com duas para a direita e duas para a esquerda, sendo que a linha que o piloto escolhe em cada uma delas compromete a segunda. Isso permite que vários tipos de linhas funcionem bem, o que é uma boa notícia para as ultrapassagens.

Outro ponto característico é a parte final da volta. A curva 13 é bastante longa e contorná-la bem é fundamental para se defender, pois logo em seguida vem uma reta bastante longa. Mesmo assim, vimos várias vezes pilotos perdendo a posição nesta reta e recuperando no hairpin que vem logo em seguida ou na última curva. Esse trecho foi palco de vários duelos acirrados.

O GP da China costuma ter mais ultrapassagens que a média do campeonato. Isso tem a ver com o traçado e também pelas condições climáticas. A chuva apareceu em várias edições e as temperaturas costumam estar relativamente baixas.

Curiosidades sobre o GP da China

A pista fica em um distrito de Xangai chamado Jiading, mas é de fácil acesso com o transporte público da cidade, que é a terceira maior do mundo, com 24 milhões de habitantes. O GP faz parte do calendário desde 2004, mas ficou de fora dos últimos quatro anos por conta da pandemia.