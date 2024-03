Bortoleto vê interesse em valorizar jovem que pode substituir Hamilton

Isso porque toda essa valorização vem da maneira como Antonelli colecionou títulos no kart e venceu quatro campeonatos em dois anos em carros de fórmula, e inegável. Mas é parte da história. Tais resultados fizeram com que ele chamasse a atenção de programas de jovens pilotos de equipes de F1, e assinasse com a Mercedes. Esse capítulo da história ajuda a explicar a aparente pressa em colocá-lo não apenas na F1, mas em um carro forte, como lembra Bortoleto.

Gabriel Bortoleto, piloto da F2, no Bahrein Imagem: X/@Formula2

"Eu não tenho um chefe de equipe de Fórmula 1 com percentagem na minha carreira. Eu tenho o Fernando Alonso, que na minha opinião é um dos melhores pilotos de todos os tempos, e eu estou muito feliz com isso. Mas cada um tem que chegar lá da sua maneira. Eu sempre coloquei na minha cabeça que, para chegar lá, eu tenho que ter um bom desempenho nas categorias de base. Ano passado eu ganhei, esse ano, se eu andar bem, eu espero ter uma oportunidade lá, mas isso tudo depende dos meus resultados. Prefiro chegar assim."

Mercedes não quer ver a história de Verstappen se repetir

Max Verstappen foi outro piloto que chamou a atenção de equipes de F1 ainda no kart, como Antonelli. As negociações mais avançadas foram com a Red Bull e com a Mercedes, que acabou não levando seu passe na época justamente porque não podia oferecer um caminho claro para o piloto chegar na F1. Na Red Bull, o consultor da Red Bull, Helmut Marko, pediu para o então chefe da Toro Rosso, Franz Tost, ver uma corrida de Verstappen logo em seu primeiro ano correndo em carros de fórmula. E Tost se convenceu de que ele poderia estrear por sua equipe aos 17 anos.

O chefe da Mercedes, Toto Wolff, que também atua empresariando pilotos, perdeu Verstappen, e não quer reviver essa história com Antonelli. Esse foi um dos motivos para a Mercedes oferecer a Lewis Hamilton um contrato mais curto do que ele gostaria. O plano era que o italiano fizesse a F2 neste ano, estreasse pela Williams em 2025 e subisse para a Mercedes no ano seguinte. Agora que Hamilton decidiu ir para a Ferrari ano que vem, que a Prema, equipe de Antonelli na F2, não começou o ano tão bem quanto se esperava, e que existe a possibilidade do próprio Verstappen estar disponível, o plano está sendo recalculado.